267 مليار درهم حصاد عقارات دبي في 2015 بنمو 8%

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أخيراً عن نتائج التصرفات في السوق العقاري بدبي الصادرة عن إدارة البحوث والدراسات العقارية خلال السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، والتي أظهرت أن إجمالي قيمة التصرفات سجلت ارتفاعاً ملموساً بلغت نسبته 8%، خلال العام الماضي 2015، مقارنة مع العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تصرفات الأراضي والعقارات في دبي زادت على 267 مليار درهم تحققت من خلال 63719 صفقة، تم تسجيلها خلال 12 شهراً من العام الماضي من قبل الإدارات المختصة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحققت قيمة المبايعات 49 بالمئة من إجمالي قيمة التصرفات، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المبايعات للعام زاد على 48 ألفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 130 ملياراً، في حين كان نصيب الرهون أكثر من 12 ألف صفقة بقيمة زادت على 117 مليار درهم.

وتشمل المبايعات، البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، إضافة لأرض بالبيع والتسجيل المبدئي وتسجيل الإيجارة المنتهية بالتملك والتسجيل المبدئي.