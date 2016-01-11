مبيعات الأراضي تستحوذ على الصفقات العقارية بالسعودية

استحوذت مبيعات الأراضي خلال الأشهر الثلاثة الماضية على ما نسبته 90% من مجمل الصفقات العقارية في السعودية، حيث تصدرت مبيعات الأراضي مؤشر وزارة العدل خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري بما يقارب 70 مليار ريال، وهي أعلى بـ 19% من صفقات الأراضي في الربع الرابع من العام الماضي الذي سجل 58.5 مليار ريال، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة".

وبحسب المؤشر العقاري لوزارة العدل، فقد بلغ عدد صفقات بيع الأراضي نحو 55 ألفًا و686 صفقة، موزعة بين 48 ألفًا و127 صفقة سكنية و7559 صفقة تجارية، وهي أراضٍ على شوارع تجارية.

وبين المؤشر، أن إجمالي الصفقات العقارية في المملكة سجلت ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت نسبته 19%، بقيمة قدرها 78.3 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ما بين 50.5 مليار ريال سكنية و27.8 مليار ريال تجارية، موزعة على عدد من الصفقات يصل إلى 65 ألفاً و303 صفقات.