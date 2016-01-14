"إعمار" تعلن انطلاق أعمال مشروع "دبي كريك رزيدنسز"

منحت شركة "إعمار العقارية" عقد البناء الخاص بمشروعها السكني الفاخر "دبي كريك رزيدنسز" إلى شركة "البسطي ومكتاه" للهندسة المدنية ومقاولات البناء التي تتمتع بسجل حافل بإنجاز المشاريع العالمية، بما فيها مشروع المدينة القديمة في وسط مدينة دبي.

ويضم مجمع دبي كريك رزيدنسز السكني 6 أبراج، تؤلف جزءاً من منطقة الجزيرة، أحد أبرز ملامح خور دبي والذي يعتبر مشروعاً عصرياً متكاملاً يشغل مساحة 6 كيلومترات مربعة.

ويمتد مجمع دبي كريك رزيدنسز على طول خور دبي التاريخي على مسافة قريبة من "مطار دبي الدولي"، وهو يفوق في حجمه ثلاثة أضعاف حجم مشروع وسط مدينة دبي، بحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية.

ومن المقرر تسليم دبي كريك رزيدنسز في عام 2018، وهو مشروع يتربع وسط المدينة بمحاذاة منطقة تجارية عصرية وأحد المعالم المعمارية المزمع إنشاؤها في المنطقة. وستوفر منطقة الجزيرة ما يزيد على 1000 غرفة فندقية بمقاييس عالمية، وأكثر من 600 متجر تجزئة ومرفق ثقافي.