انخفاض الصفقات العقارية في السعودية بـ 23%

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الأول 1437هـ بلغت قيمتها 25.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة".

وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر ربيع الأول 1437هـ نحو 16 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 9.8 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً قدره 22%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر ربيع الأول، حيث بلغت قيمتها 23 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 988 مليون ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر ربيع الأول، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال بارتفاع قدره 22%، تلتها جدة بنحو 2.9 مليار ريال بانخفاض قدره 25% عن نفس الشهر خلال العام الماضي.

وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطاً، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر ربيع الأول نحو 4.7 مليار ريال، بارتفاع قدره 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.