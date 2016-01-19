315 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 315 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 94 مبايعة بقيمة 207 مليون درهم، منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 149 مليون درهم و36 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الرفاعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مرسي دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 108 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 76 مليون درهم و22 رهونات فلل وشقق بقيمة 32 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم.



