غابة مطيرة وشاطئ بلا رمال في دبي

كشفت مجلة "فوربس" عن ابتكار صحراوي جديد تعتزم إمارة دبي تشييده على أرضها، في منطقة الثنية.

الأمر يتعلق بفندق ومساكن روزمونت، المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون دولار، والذي يعد الأول من نوعه على وجه الأرض باحتوائه على غابة مطيرة وشاطئ اصطناعي بلا رمال، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان".

وأوضحت "فوربس" أن الغابة المطيرة تقع على مساحة 75 ألف قدم مربعة، وتشتمل على حوض سباحة ومقهى، وسوف يستخدم الفندق والمساكن مياهاً أُعيد تدويرها من المياه المتكثفة، كما أنه سيتوفر على شاطئ اصطناعي بدون رمال.

وتبلغ مساحة المجمع الجديد 1.1 مليون قدم مربعة، وتوجد به ناطحتا سحاب زجاجيتان، إحداهما ترتفع بمقدار 53 طابقاً، والثانية بـ55 طابقاً، وتضمان شققاً سكنية تطل على شارع الشيخ زايد، أهم مناطق التجزئة الفاخرة في الإمارة.

وسيضم الفندق 448 غرفة و280 شقة مفروشة وجناحاً رئاسياً، ومن المتوقع افتتاح المجمع بحلول عام 2018.