نخيل تسلم 3 مشاريع بـ2015 وتستعد لإنجاز 2 في نخلة جميرا

يضع نظام "مشروعي" الإلكتروني، الذي أطلقته مؤخراً دائرة الأراضي والأملاك المشاريع العقارية في مناطق التملك الحر في دبي تحت المجهر من حيث سير الأعمال الإنشائية ونسب الإنجاز في لحظتها، حيث يعزز هذا البرنامج الشفافية والوضوح بين شركات التطوير وعملائها ويزيد الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.

وتعمل شركة نخيل على تطوير العديد من المشاريع التي ترسم ملامح جديدة لمدينة المستقبل دبي والأسواق العالمية بعد أن ركبت قطار النتائج الربحية الإيجابية وودعت الزمن الصعب منذ العام 2010 الذي استهلته بأرباح بلغت 960 مليون درهم لترتفع بنسبة 338% إلى نحو يتراوح بين 4.1 و4.2 مليار في 2015، ليصل إجمالي أرباحها خلال السنوات الست الماضية إلى 14.74 مليار، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وسلمت الشركة خلال العام 2015 ثلاثة مشاريع، اثنان منها في «نخلة جميرا» هي بالما ريزيدنس وبالم فيوز شرق وغرب، أما المشروع الثالثة فهو عبارة عن 226 فيلا ضمن جميرا بارك، في الوقت الذي تستعد نخيل العقارية لإنجاز مشروعين آخرين في نخلة جميرا هما أزور ريزيدنس وكلوب فيستا ماري حيث وصلت فيها نسب الإنجاز لغاية الآن إلى 65 و80% على التوالي.

وتتراوح نسب الإنجاز في 4 مشاريع بين 2 و56%، في الوقت الذي أرست فيه مناقصات بقيمة 6 مليارات درهم خلال 2015 ومن المتوقع أن ترسي المزيد منها لترتفع القيمة الإجمالية إلى 10 مليارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.