المساهمات العقارية تصرف 169‏% أرباحاً عن "الأرجوان"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء صرف أرباح مساهمي مخطط "الأرجوان" بحي الملك عبدالله، التي بلغت 169% بعد اعتماد التقرير المحاسبي.

وكانت المساهمة قد مرت بالكثير من المعوقات التي دعت اللجنة للقيام بمزادين على المخطط، إضافة إلى صدور أمر سامٍ تم بموجبه اعتماد المخطط وإنهاء تعثر المساهمة.

و‏تشرف اللجنة على بيع مساهمة "عين السيح" وفق آلية سيتم الإعلان عنها خلال 3 أشهر، وتعد من المساهمات المتعثرة القديمة في المنطقة الشرقية، حيث مضى أكثر من 40 عاماً عليها.

يذكر أن مساهمة "عين السيح" عبارة عن 3 قطع خام تبلغ مساحة الكبرى منها 709،661 متراً مربعاً، والوسطى 250،000م، والصغرى 6000م، بما مجموعه 965،661 متراً مربعاً، وتمتاز أراضيها بقربها من مدينة الخبر والمتنزهات.

من جهة أخرى، تقيم لجنة المساهمات العقارية في شهر فبراير المقبل مزاداً لبيع المتبقي من أراضي مساهمة محاسن في مدينة الأحساء.