وزير الإسكان: السعودية بحاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكنية

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، وجود حاجة إلى إنشاء نحو 1.8 مليون وحدة سكنية لتلبية طلبات المواطنين، ووجود مئات الفرص الاستثمارية في هذا القطاع خصوصاً مع انخفاض أسعار مواد البناء والتكاليف، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض".

وقال الحقيل خلال جلسة حوارية نظمت أمس الثلاثاء على هامش منتدى التنافسية إن "الوزارة تسعى للوصول إلى نموذج من المنازل والمساكن الاقتصادية، وعلى الرغم من إعلان الحكومة الميزانية العامة إلا أن توجها هو نحو مزيد من الانفاق على البنية التحتية، ومن ضمن الجوانب التي ننظر إلى الاستثمار فيها هو الرهن العقاري".

وطالب وزير الإسكان المطورين المحليين والخليجيين بالاستثمار في المملكة، لوجود طلب كبير على توفير السكن للمواطنين خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً أن قيمة الاستثمار في قطاع الإسكان تبلغ 1.5 تريليون ريال.