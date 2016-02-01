"نخيل" تفتتح أول فنادقها في دبي للتوسع بخدمات الضيافة

افتتحت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، أول فنادقها بدبي وذلك ضمن 10 فنادق تعتزم تشييدها في إطار خططها التوسعية في قطاعي الضيافة والترفيه، ويضم الفندق الجديد المفتوح حالياً 251 غرفة، ويقع في "سوق التنين" مجمع التجزئة والترفيه الشهير عالمياً.

ويشار إلى أن الفندق الذي تملكه شركة "نخيل من فئة 3 نجوم وتديره شركة "أكور للفنادق" تحت علامة "ايبيس ستايلز"، قد رحب بضيوفه صباح اليوم، وذلك عقب مراسم حفل الافتتاح الذي أقيم بحضور علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، وأوليفييه غرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أكور للفنادق" لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "يعتبر افتتاح أول فنادقنا معلماً رئيسياً لشركة "نخيل"، كما هو بمثابة البداية للتوسع في محفظتنا لقطاع الضيافة والتي من المقرر أن تضم 10 فنادق ومنتجعات جديدة في دبي".

وأضاف لوتاه: "يأتي افتتاح فندق في "سوق التنين" كتطور طبيعي لمجمع التجزئة والتجارة المتنامي، وأنا فخور للغاية للاحتفال بافتتاحه اليوم".

ويذكر أن فندق "ايبيس ستايلز" يرتبط مباشرة مع "سوق التنين 2"، مجمع التسوق وتناول الطعام والترفيه التابع لشركة "نخيل" والذي يقع بمحاذاة "سوق التنين" الحالي والمشهور عالمياً.

وأوضح لوتاه: "يضم "سوق التنين" 1 و 2 أكثر من 4,000 من المحلات التجارية والمطاعم ومرافق الترفيه، ويستقطب حالياً أكثر من 100,000 زائر يومياً - أو ما يعادل 36.5 مليون زائر سنوي. من بينهم مئات الآلاف من المتسوقين والتجار من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والذين قد رحبوا بوجود فندق بالقرب من المجمعين.

من جهته، قال أوليفييه غرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أكور للفنادق" لمنطقة الشرق الأوسط: "نحن متحمسون للغاية لتطوير العلامة التجارية "ايبيس ستايلز" بالشراكة مع "نخيل"، وذلك في موقع ينبض بالحياة والحيوية كـ"سوق التنين".

وأضاف أن هذه العلامة التجارية هي المفضلة لضيوفنا من بين محفظة "أكور للفنادق" العالمية، والتي تشتهر بالجمع بين الراحة وحسن المعاملة. ونتوقع أن يستقطب الفندق السياح ورجال الأعمال في المنطقة من الذين يبحثون عن فندق فريد وبأسعار معقولة مع نمط عصري والذي يوفرها فندق "ايبيس ستايلز" سوق التنين".

ويعتبر فندق "ايبيس ستايلز" واحداً من بين فندقين ستشيدهما "نخيل" في "سوق التنين"، وواحداً من بين 10 فنادق تعتزم نخيل" تشييدها ضمن استراتيجيتها للتوسع في قطاع الضيافة. ويذكر أن الشركة لديها للآن 7 فنادق ومنتجعات - تضم ما يقرب من 3،000 غرفة – إما هي مفتوحة أو قيد الإنشاء أو في مرحلة التصميم.