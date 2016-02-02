الطاير: "ميدان شوبا" تدشن أفخم مجمع سكني في قلب دبي

أطلقت ميدان شوبا، اليوم، رسميا المرحلة الأحدث ضمن مشروع محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت ون، والذي من شأنه أن يضيف بعداً حيوياً جديداً لإمارة دبي بموقعه المثالي على بعد كيلومترات معدودة من وسط المدينة.

من أبرز عناصر الجذب لملاك المنازل المرتقبين في المرحلة الثالثة من المجتمع السكني الجديد، وجود مجموعة من الفلل التي تندرج تحت فئة التملك الحر والتي تتألف من 4 و5 و6 غرف مبنية على مساحات واسعة وجذابة، إضافة لتوفر مجموعة من المخططات الجديدة التي تتضمن خيارات لدور سفلي إضافي، وخطط دفع على فترات أطول.

وقد تم بيع المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميدان شوبا، المشروع المشترك بين مجموعتي ميدان وشوبا، على أن يتم التسليم بدءاً من منتصف العام الجاري، وبوجود أكثر من تسعة آلاف عامل في موقع العمل، من المتوقّع أن تختتم الأعمال في كلتا المرحلتين مع حلول عام 2017.

ومن العناصر التي ستضيف بعداً آخر للمشروع، شاطئ كريستال لاغون الذي يمتد على طول 7 كلم، والذي يشكل واجهة شاطئية مائية مثالية في قلب العاصمة، محاط بمساحات خضراء واسعة وممشى خشبي بطول 14 كلم.

وستتيح بحيرة كريستال لاغون للسكان خيارات السباحة، ركوب الماء وممارسة عدد من النشاطات المائية الممتعة. وسيتم تزويد البحيرة بتكنولوجيا بيئية حديثة ستساهم في الحفاظ على مياه البحيرة نظيفة وبراقة كالكريستال، المزايا التي يقول الخبراء إنها ستصبح إحدى الركائز الأساسية للعقارات المستقبلية الفاخرة.

وعلّق سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان: "هذا المشروع متميّز للغاية، ويسعدنا إطلاق أحدث مراحل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت ون، وفي الوقت نفسه الإعلان عن التقدم الكبير في المرحلتين الأولى والثانية".

وأضاف: "نحن فخورون بدورنا في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة ومدينة مفضلة للعيش. نسعى لتطوير مجتمعات جميلة وفاخرة تقدم فللا عقارية تقع في قلب دبي وتطل على أكبر بحيرة اصطناعية في العالم".

من جهته صرح بي أن سي مينون، الرئيس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، قائلا: "بصفتنا شركة تطوير عقارية متميزة، فنحن نلتزم بمواعيد التسليم المحددة مسبقا. تسير عمليات الإنشاء في المرحلتين الأولى والثانية بشكل جيد. نتوقع طلبا كبيرا على الفلل في المرحلة الثالثة، خاصة أننا نعرض على ملاك المنازل قطع أراض أكبر، أشكالا مختلفة من التصاميم، إضافة إلى خيارات تخصيص طابق سفلي".

ولضمان تسليم الوحدات المخصصة في المرحلة الثالثة من مشروع دستركت ون في موعدها المحدد في 2018، قامت ميدان شوبا بوضع 9000 عامل في موقع بناء الفلل، إضافة لحوالي 1000 عامل آخر منخرط في أعمال البنية التحتية.

ولضمان مراقبة الجودة بشكل أفضل في جميع جوانب البناء، تم تعيين فريق من 14 حرفيا من ألمانيا، الفريق الذي يضم متخصصين في الإنشاء، الكهرباء، الخدمات الصحية والبنية التحتية. كما تم استكمال الأعمال في مشروع "مضمار الدراجات الهوائية والركض في دستركت ون" الذي يبلغ طوله 8.4 كلم، في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الإنشاء في "كريستال لاغون".

وبمساحة أرض كلية تبلغ 45 مليون قدم مربعة، تتضمن مساحات خضراء رائعة، يعتبر مشروع دستركت ون في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، مجتمع الفلل الأقل تزاحما في قلب المدينة العالمية. وتأتي منازل الأحلام بثلاثة تصاميم مختلفة، المعاصرة، المتوسطية والعربية الحديثة.

وتقع منطقة دستركت ون بمحاذاة مشروع ميدان ون، الوجهة السياحية والتجارية والترفيهية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. وسيتضمن مشروع ميدان ون أطول برج سكني في العالم، أعلى طابق مراقبة في العالم، أطول صالة تزلج مغلقة وأكبر نافورة راقصة في العالم.

ويوفر الموقع المتميز للمشروع إمكانية عيش أسلوب حياة متميز بكل معنى الكلمة. فملاك المنازل قريبون لجميع الطرق الرئيسية في المدينة، وهو ما يتيح وصولا سهلا لمركز دبي المالي العالمي، برج خليفة، مركز دبي التجاري العالمي ومطار دبي الدولي. وبعد الانتهاء من العمل، يمكن لملاك الفلل التوجه لأفضل منصة ومضمار للخيل في العالم، ملعب الغولف ذو 9 حفر، أكاديمية التنس أو فندق الخمس نجوم الفاخر – الميدان، والتي تبعد دقائق معدودة عن منازلهم.