تراجع متوسط أسعار الأراضي والوحدات السكنية في السعودية

أنهت السوق العقارية السعودية تعاملاتها لشهر يناير المنصرم، على انخفاض في متوسط أسعار الوحدات السكنية لآخر 12 شهراً بنحو 14.1%، بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية".

كما انخفض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية للفترة نفسها بنسبة 20.2%، وانخفاض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترة نفسها بنسبة 37.5 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 43.7 في المائة).

وأشار التقرير إلى أن هذه الانخفاضات السعرية تأتي استمرارا لسلسلة بدأتها منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي، ما شكل انعكاساً لاستمرار خضوع السوق العقارية في السعودية للعديد من العوامل والمتغيرات التي بدأت في الظهور المتتالي منذ بدء أسعار النفط في التراجع بعد منتصف العام 2014، فضلا عن تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي لأنظمة التمويل العقاري مطلع نوفمبر 2014، وتحديدها للحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70% من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، لحماية استقرار القطاع التمويلي المحلي من المخاطر الكامنة في السوق العقارية المحلية، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراء كثير من الإصلاحات للتشوهات الكبيرة التي تعاني منها.

وأظهرت السوق العقارية السعودية أداء قوياً خلال الأسبوع الماضي، لتقفز بإجمالي قيمة صفقاتها إلى أعلى مستوى لها منذ 30 أبريل 2015، حيث استقرت عند نحو 15.6 مليار ريال، مستفيدة بالدرجة القصوى من تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة لثلاث أراضٍ تجارية متجاورة في مدينة جدة في حي أبحر الشمالية، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري.