5 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 654 مبايعة بقيمة مليار و100 مليون درهم، منها 416 مبايعة للأراضى بقيمة 800 مليون درهم و238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة فى اليفره 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم فى منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم فى منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق، والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات و900 مليون درهم منها 79 رهونات أراضى بقيمة 3 مليارات و400 مليون درهم و141 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة مليار و260 مليون درهم وأخرى فى منطقة راس الخور الصناعية الأولى بقيمة مليار 260 مليون درهم.