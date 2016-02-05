السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

قال مستشار وزير الإسكان السعودية والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة، بندر العبدالكريم، إن هناك حاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال السنوات الخمس المقبلة، وإن الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض، وهي تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية.

وأكد العبدالكريم في ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية تحت عنوان "توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين"، أن وزارة الإسكان على استعداد للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع مشكلة السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة الضبابية السائدة في سوق الإسكان التي أدت إلى ما يشبه الأزمة، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض".

وذكر أن الوزارة بدأت باستراتيجية عمل تقوم على شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن، لافتاً إلى جملة من محفزّات الإستثمار في العقار.