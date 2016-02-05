26.5 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية

سجلت الصفقات العقارية في السعودية ارتفاعاً بلغ 35% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليصل إلى 26.5 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي لم تتجاوز فيها مبيعات العقار 19.6 مليار ريال، وفقاً لصحيفة "المدينة".

وبحسب بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل فقد توزعت مبيعات العقار خلال 20 يوماً الأخيرة بين المبيعات التجارية البالغة 15.3 مليار ريال، والتي سجلت ارتفاعا تجاوز 100%، في حين كانت في نفس الفترة من العام الماضي 7.6 مليار ريال فقط.

في حين سجلت المبيعات السكنية في نفس الفترة انخفاضاً بنسبة 6.6% لتبلغ 11.2 مليار ريال، في الوقت الذي سجلت فيه 12 مليار ريال في العام الماضي، فيما بلغ عدد الصفقات 13 ألفا و449 صفقة، توزعت ما بين 11523 صفقة سكنية و1926 صفقة تجارية.

وبلغت قيمة مبيعات الأراضي خلال نفس الفترة ما يقارب 24 مليار ريال، بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي المبيعات.

وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى قيمة في مبيعات العقار بما يقارب 12 مليار ريال منها 11 مليار ريال قيمة مبيعات الأراضي، تلاها منطقة الرياض بـ9 مليارات ريال، ثم جاءت المنطقة الشرقية بما يقارب 2.5 مليار ريال منها 2.2 مليار لمبيعات الأراضي.

ويؤكد الخبير العقاري عبدالله الأحمري أن السوق العقارية السعودية ما بين شد وجذب في نسبة الإقبال عليها، إلا أنها لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض يذكر في أسعارها، وهذا ما جعل الاستثمار في العقار في السعودية من أكثر الاستثمارات جاذبية خصوصا بعد انتكاسة سوق الأسهم السعودية في العام 2008، وهو الأمر الذي دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا وجاذبية في السوق السعودية على نطاق واسع، وفقاً لما نقلته "المدينة".