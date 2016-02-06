نايت فرانك: دبي مدينة الروائع العقارية والسياحية

وصف تقرير لشركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية، أن دبي أصبحت خلال الأعوام الـ15 الماضية مدينة الروائع أو مدينة "الأفضل والأكبر والأعلى".

وتحتضن أعلى مبنى في العالم، وأكبر مركز للتسوق، وأكبر جزيرة اصطناعية، ومؤخراً، أضافت الإمارة إنجازاً جديداً إلى القائمة، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحسب صحيفة البيان. وقالت الشركة في تقرير "المدن العالمية: تقرير 2016"، والذي أكد أهمية المدينة كمركز عالمي للتجارة والأعمال.

يضيف التقرير أن دبي من وجهة نظر شرق أوسطية، تعد الممثل الإقليمي للمدينة العالمية، إذ حققت نموّاً استثنائياً يتجاوز معدلات النمو في نظيراتها حول العالم، في العديد من القطاعات، بفضل بنيتها التحتية المتقدّمة، وهندستها المعمارية المبهرة، وكذلك بيئة الأعمال المميزة فيها.

وكانت دبي جاءت بالمركز الثالث في قائمة أفضل الأماكن لشراء العقار في العالم في 2014، في قائمة ضمت عشر أسواق عالمية، نشرتها صحيفة تلغراف، متقدمة على أسواق عريقة، مثل فرنسا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، ومايوركا.

من جهتها أفادت شركة "المزايا القابضة"، أن مرونة القطاع العقاري في دبي، تمنح القطاع مزيداً من الجاذبية لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتضمن له المنافسة والحفاظ على وتيرة نشاط شبه مستدام في ظروف التراجع، ومستوى منافس وناشط خلال ظروف الانتعاش.