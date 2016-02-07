"الشورى" السعودي: 44% من المتقاعدين لا يملكون سكناً

كشف تقرير مجلس الشورى السعودي أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيراً إلى رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية. ويظهر التقرير أن 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع.

ووفق ما ورد في جريدة "المدينة" السعودية، خلص تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح "تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية"، إلى أن العلاوة السنوية لا تقل عن 5% استنادًا للمادة 23 من نظام التقاعد.

وتعزو اللجنة الأسباب الداعية لإقرار هذه الزيادة إلى الأوضاع المادية غير المستقرة، مشيرة إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما أنه يتم إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف، سواء أكان عسكريا أم مدنيا أثناء ممارسته لوظيفته.