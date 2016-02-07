506 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 506 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 119 مبايعة بقيمة 277 مليون درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 217 مليون درهم و41 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 60 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبيه الثانية بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الحبيه الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبيه الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 229 مليون درهم منها 11 رهونات أراض بقيمة 193 مليون درهم و31 رهونات فلل وشقق بقيمة 36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهده الأولى بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم.