ركود السوق على رأس أجندة معرض "جدة العقاري"

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" بمشاركات كبيرة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكاني والبنوك وشركات التمويل الرائدة في السعودية، وذلك تحت رعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتستمر فعاليات المعرض المقامة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات حتى مساء الخميس، وسط اهتمام واسع من قيادات القطاع العقاري والإسكاني والمالي بالمنطقة، وشرائح المجتمع المهتمة بالمتاح من العروض الإسكانية وبرامج التمويل العقاري، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة".

وقال حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض "ريستاتكس العقارية" في المملكة، إن "هذا المعرض الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع اللجنة العقارية بغرفة جدة التجارية الصناعية، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه السوق موجة من الركود"، مشيراً إلى أن المعرض سيناقش هذه الأسباب وفق مختصين في مجال العقار والإسكان.