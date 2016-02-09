3.8 مليار دولار مبيعات مشروع "بيت الوطن" في مصر

قال مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية المهندس خالد عباس في كلمته أمام القمة الأولى لأسواق المال وتمويل النمو إن وزارة الإسكان طرحت مشروع "بيت الوطن" لتوفير أراضٍ للمصريين في الخارج وتم الإعلان عن 3 مراحل من المشروع وبلغت مبيعات المرحلة الثالثة 1209 قطع من حوالي 4900 قطعة.

وأوضح أن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من "بيت الوطن" بلغت 3.8 مليار دولار تم سداد25% منها وتدرس "الإسكان" توريق بقية مستحقات الوزارة لدى عملاء المشروع.

وذكر أن الدراسات الحالية للمشروعات العقارية ترتبط بتواريخ الاستلام وآليات التنفيذ كما أن الوزارة تدرس طرقاً جديدة لتوفير التمويل لمشروعاتها.

وقال عباس إن "الإسكان" وقعت 6 مذكرات تفاهم خلال فعاليات القمة الاقتصادية في شرم الشيخ مارس الماضي وتم تحويل 4 مذكرات إلى عقود مع شركات ماونتن فيو وبالم هيلز ومجموعة عربية باستثمارات تتجاوز 130 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركات بدأت إجراءات استلام الأراضي واستخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ وخلال الشهر المقبل ستنتهى الإجراءات لبدء عمليات التنفيذ.

وأوضح عباس أن الوزارة تحاول التوسع في أساليب التمويل لزيادة قاعدة المستثمرين والعملاء المتعاونين مع الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن استثمارات "المجتمعات العمرانية" ارتفعت من 8 مليارات جنيه منذ 3 أعوام إلى33 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري منها 12 مليار جنيه لتنفيذ البنية الأساسية وترفيق الأراضي.

وقال عباس كل وحدة سكنية يتم إنشاؤها توفر نصف فرصة عمل مباشرة ومن فرصتين إلى 3 فرص عمل غير مباشرة.