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دبي تشرع في بناء "مول العالم" في 2017 بـ80 مليار درهم

المصدر: العربية.نت
"مول العالم" يضم أكبر مساحة لبيع التجزئة
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من المنتظر أن تشرع إمارة دبي في إنشاء المول الأضخم على مستوى العالم، العام المقبل، بتكلفة تبلغ 80 مليار درهم، منها 30 مليار درهم للمرحلة الأولى، وفقاً لما نشرته صحيفة "البيان".

وقالت بلومبرغ إن المرحلة الأولى من مشروع "مول العالم" تمثل 25% من إجمالي حجمه، ومن المتوقع أن تنتهي في عام 2020 عند انعقاد إكسبو 2020 في دبي.

وقال المدير العام لشركة دبي القابضة، أحمد بن بيات، إن عملية التمويل لم تكتمل بعد، لكن الشكل المناسب للعملية سيكون بالحصول على ثلث من الحكومة وثلث كتمويل مصرفي، أما الثلث الأخير فمن مستثمرين.

وسيضم "مول العالم" أكبر مساحة لبيع التجزئة، ومدينة للرعاية الصحية فضلاً عن 100 فندق تضم أكثر من 22 ألف غرفة.

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