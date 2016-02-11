ملياران و400 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليارين و400 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 616 مبايعة بقيمة مليار و300 مليون درهم، منها 381 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الخيران.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و100 مليون درهم، منها 71 رهونات أراضٍ بقيمة 900 مليون درهم، و141 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 475 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 166 مليون درهم.