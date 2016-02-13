سوق العقار السعودي يوفر فرصاً استثمارية مرتقبة

يشهد السوق العقاري السعودي خلال الفترة الحالية، تقلبات في عمليات البيع والشراء، وهناك نوع من الهدوء الذي يسود السوق بعد القرارات التي صدرت من أجل تطوير القطاع بشكل عام.

ويتوقع خبراء أن تكون المرحلة القادمة فرصة للاستثمار العقاري من خلال شركات ذات خبرة في مجال التطوير والاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية، بحسب جريدة "الرياض".

وقال هاني بهجت خاشقجي، الرئيس التنفيذي لشركة "شريك العقارية": "نتوقع أن يكون هناك حركة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خلال السنوات القادمة، نظرا لحاجة السوق إلى مزيد من مشاريع التطوير خاصة السكنية.

ويقول خبراء إن السوق بحاجة إلى 200 ألف وحدة سنويا تقريبا خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى توافر الأرضية المناسبة للاستثمار والتطوير وتوفر التسهيلات اللازمة التي تدعم هذا القطاع.