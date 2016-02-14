الحقيل: لا اعفاءات لمناطق من تطبيق رسوم الاراضي

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل إن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مشيراً إلى أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة.

وقال الحقيل "النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل".

وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات كمبادرة "إيجار" ليكون مكمّلاً في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي.