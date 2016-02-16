2.3 مليار حصيلة مبيعات شقق "معرض الشرقية" بـ9 أشهر

قال مسؤول في وزارة الإسكان إن إجمالي مبيعات معرض الوزارة الذي انطلقت فعالياته في يونيو الماضي في المنطقة الشرقية، بلغ نحو 2.3 مليار ريال قيمة 4750 شقة، منها 133 شقة بأسماء سيدات من الدمام والقطيف، أبرمن عقودا نهائية مع شركات تطوير.

وقال المسؤول لصحيفة "الاقتصادية"، إن معرض الوزارة شهد إبرام 4750 عقدا بين المستحقين للوحدات السكنية و8 شركات تطوير عقارية سعودية.

وأوضح أن 6 شركات عقارية مشاركة في المعرض، قامت ببيع كل ما لديها من معروض من وحدات سكنية ضمن مشروع الوزارة الواقع على طريق الرياض- الدمام والقطيف، مشيرا إلى أن المتبقي من الوحدات السكنية في المعرض يبلغ نحو 70 شقة سكنية، متوقعا تسويق تلك الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة ألغت نحو 220 عقدا أبرم بين المستحقين وشركات التطوير، بسبب مماطلة المستحقين ورفضهم توقيع الاتفاقية مع شركات التطوير الفائزة ببناء 4800 شقة سكنية في المنطقة الشرقية، ما أجبر الوزارة على استدعاء من هم على قائمة الانتظار والتواصل معهم وإبرام الاتفاقية بينهم وبين شركات التطوير.

وبين أن المقاول الذي فاز بتطوير مشروع الوزارة الواقع على طريق الرياض – الدمام، سيقوم بتسليم المشروع بالكامل للوزارة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن قام بتطوير البنية التحتية للمشروع بالكامل قبل نهاية تاريخ العقد المبرم بينه وبين الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة ستطرح المشروع الثاني الذي يتضمن بناء 3 آلاف شقة سكنية في المنطقة الشرقية على شركات التطوير العقارية السعودية والأجنبية، في حال دعت الحاجة لذلك من عدم تقدم شركات وطنية أو زيادة عدد مشاريع الوزارة في آخر أبريل المقبل.