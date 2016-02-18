نظام ضرائب العقارات في نيويورك "الأغرب" عالميا

سجلت سوق العقارات في نيويورك قفزة قوية في آخر 5 سنوات، حيث تكلف شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة 1.4 مليون دولار، ولكنها تبقى نصف ما تدفعه في مدن رئيسية أخرى، إلا أنه يتوجب معرفة أمور هامة متعلقة بالتمويل، ونوعية العقار، والضرائب التي تعتبر "الأغرب" حول العالم باعتراف الخبراء أنفسهم، قبل اتخاذ القرار.

بداية هناك نوعين من العقارات في نيويورك condominiums وcoops، الفرق الرئيسي أنه في condominiums تمتلك الشقة مباشرة، أما في الـcoop فالمشتري سيصبح مساهما في البناية ولكن لديه ملكية الإيجار لشقة معينة دون أن يمتلكها مباشرة، وليس لديه الحق الأخرين.

ويجب الإشارة إلى أنه منذ العام 1986 كل العقارات الجديدة في نيويورك هي من نوع condominiums، الأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو الضرائب السنوية التي تدفعها بعد تملك العقار وهي تختلف بحسب تصنيفه.

ولا يوجد ما هو أغرب في كل العالم من نظام الضرائب في ولاية نيويورك. المنازل المستقلة التي تحتوي حتى 3 غرف نوم تخضع لضريبة 6%، من القيمة التقديرية. ولكن شقق الكوندو والـ coop تخضع لضريية نسبتها 45%، من القيمة التقديرية، وهذه تقاس على الضريبة التي يتم دفعها على بناية مشابهة ولكن مؤجرة.

ولكن على واقع الأرض، القيمة المقدرة للعقار تكون أقل بكثير من سعر السوق الحقيقي، ما يجعل نسبة الضريبة الفعلية متدنية جدا مقارنة مع الأرقام التي نسمعها.

فعلى سبيل المثال شقة المصمم تومي هيلفيغر والتي عرضت للبيع بـ75 مليون دولار في البداية ليتم تخفيض السعر المطلوب لاحقا إلى 69 مليون دولار. الشقة يدفع عليها سنويا 104 آلاف دولار، ما يجعل نسبة الضريبة الفعيلة عند 0.14% من سعر البيع، إضافة إلى 100 ألف دولار أخرى كتكلفة خدمة، ما يعني أنه يتم دفع 17 ألف دولار مقابل الضرائب والخدمات العامة للبناية.

ولكن ما الفائدة من تسجيل المنزل باسم شركة؟

غالبا أن كل هذه الشقق ذات الأسعار الباهظة يتم بيعها لشركات ذات مسؤولية محدودة، والسبب أن ذلك يحافظ على سرية ساكن الشقة. الفائدة الأخرى لشراء العقار عبر شركة ذات مسؤولية محدودة هو أنه مثلا لو انزلق أحد أثناء مشيه في الشقة يستطيع رفع قضية تطول كافة أصول الملاك لو اشتروا الشقة بأسمائهم وليس عبر شركة ذات مسؤولية محدودة والتي كما يشير الاسم تنحصر مسؤوليتها على مساهمة كل شريك في الشركة.

وشراء منزل في نيويورك قد يمنح المشتري إقامة دائمة، ولكن عليه البحث عن مشاريع عقارية تخلق وظائف لـ10 أشخاص مقابل كل مستثمر أجنبي مصنفة ضمن برنامج تأشيرات EB-5 ولكن حجم الاستثمار يجب ألا يقل عن 500 ألف إلى مليون دولار.