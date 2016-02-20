الإمارات: 13 مليار درهم أرباح 13 شركة عقارية

بلغت أرباح 13 شركة عقارية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 12.8 مليار درهم في نهاية العام 2015 بنمو نسبته 11.3% تقريباً مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 والذي بلغ فيه صافي ربحيتها نحو 11.5 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان.

وحققت 8 شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بقيمة 9.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو نسبته 4.5% تقريباً مقارنة مع العام 2014، فيما ارتفعت ربحية 5 شركات عقارية مدرجة في أبوظبي بنسبة 45% إلى 2.9 مليار درهم في عام 2015 مقارنة مع ملياري درهم في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

ويشمل قطاع العقارات والإنشاءات، بسوق دبي 8 شركات هي «إعمار ـ ديار للتطوير ـ الاتحاد العقارية ـ دريك آند سكل ـ دبي للتطوير» بالإضافة إلى «إعمار مولز» و«داماك» و«دبي باركس» و«أرابتك» التي لم تفصح عن بياناتها بعد.

وتصدرت شركة داماك قائمة الأكثر تحقيقاً للربحية بأرباح صافية بلغت 5.51 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 40%، مقارنة مع العام الذي سبق والذي وصلت فيه ربحيتها 3.23 مليار درهم، ووصلت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 842 مليون درهم مقابل 785 مليون درهم بالربع الرابع من عام 2014.