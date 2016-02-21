دبي تنشئ أول غابة استوائية صناعية بأضخم مشروع سكني

تفقد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موقع مشروع مجمع "سيتي ووك" السكني التجاري الترفيهي بعد إنجاز المرحلة الثانية من هذا المشروع الحضاري الذي يشكل إضافة نوعية للمشاريع التنموية التي تنفذ في إمارة دبي.

واستمع الشيخ محمد ومرافقوه إلى شرح قدمه المهندس عبدالله الحباي رئيس شركة مراس للتطوير العقاري مالكة ومنفذة المشروع حول المشروع الفريد من نوعه "ذاجرين بلانيت"، وهو أول قبة بيئية على مستوى المنطقة فيها العديد من الحيوانات والزواحف والحشرات المتنوعة، وتحاكي القبة الغابة الاستوائية التي توفر بيئة مناسبة للعيش والتعايش بين مختلف أنواع الكائنات الحية.

واستمع إلى شرح حول مرافق المشروع الذي يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة من الأرض المحاذية لشارع الصفا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واطلع على التصاميم المميزة للمباني الخضراء والمتاجر التي يزيد عددها على 200 متجر متنوع لأشهر العلامات التجارية العالمية إلى جانب مجموعة منتخبة من المطاعم والمقاهي ودور للسينما وفندق 5 نجوم والمركز الطبي الحديث "فاليانت كلينيك" التابع لشركة مراس، والذي يؤمن خدمات شاملة لتشخيص الأمراض والرعاية الصحية مع التركيز على الطب الوقائي.