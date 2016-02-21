مجموعة دبي للعقارات تكشف عن مشروعها "سيرينا"

كشفت مجموعة دبي للعقارات، الرائدة في مجال تطوير المشاريع العقارية المتكاملة والتنمية المجتمعية في دبي، اليوم عن مشروعها الجديد "سيرينا" الذي يقع في منطقة "دبي لاند" ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 8.2 مليون قدم مربعة، وصُمّم بطريقة احترافية وذكية ليوفر وجهة سكنية تستهدف فئة المنازل ذات الأسعار المعقولة التي تشهد نمواً متسارعاً اليوم.

وقد استوحي تصميم مشروع "سيرينا" من فنون العمارة المتوسطية الإسبانية، وسيتم تنفيذه ضمن خمس مراحل، حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى بحلول الربع الرابع من 2018. وتحتوي المرحلة الأولى على تجمّعات يتراوح حجم كل منها من 4 إلى 6 وحدات سكنية وتحيط بها المساحات الخارجية الخلابة. وتضم المرحلة الأولى كل منها فلل شبه منفصلة مؤلفة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، ومن خلال هذا المفهوم الجديد والإبداعي في التصميم، يوفر المشروع نمط وأجواء الحياة الإسبانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز مشروع "سيرينا" بموقعه على مقربة من وسط مدينة دبي، وكذلك يتصل مباشرة بشارع الإمارات، ويحيط به عدد من المجمعات السكنية المعروفة التي طوّرتها "دبي للعقارات"، ومنها مشروع "ليان" ومشروع "الواحة". ويوفر "سيرينا" مجموعة متنوعة من وسائل الراحة العصرية تشمل المرافق الترفيهية وحمامات السباحة وصالة ألعاب رياضية، ومناطق اللعب المخصصة للأطفال، وعيادة،الأمر الذي يجعل المشروع وجهة مثالية للعائلات. كما يضم المشروع مساحات تجزئة وافرة تمتد على نحو 100 ألف قدم، مخصصة للتأجير، من أجل تقديم خيارات كثيرة ومتنوعة من المتاجر للسكان وتلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

ويتمتع المشروع بطابع عائلي يعزز أسلوب العيش المجتمعي ويشجع على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة الأنشطة والتمارين البدنية في الهواء الطلق، ما يجعله موقعاً رائعاً للعائلات التي ترغب بالسكن في وجهة عصرية مجتمعية مفعمة بالحيوية.

ويوفر "سيرينا" مساحات خضراء غناء ويتوسطه مركز "البلازا" الذي يعزز الأجواء الحيوية النابضة بالحياة من خلال توفير مجموعة كبيرة من خيارات التجزئة. ويُتوقع لهذا المشروع أن يصبح واحداً من أبرز المجمعات السكنية المفضلة في دبي.

وقال عبداللطيف المله، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: "تسهم دبي للعقارات في قيادة عملية تطوير وإعادة التعافي إلى سوق العقارات في دبي من خلال التطوير الذكي والاستراتيجي للوجهات الشهيرة متعددة الاستخدامات ورصد ومواكبة العوامل المتنوعة ومتسارعة التغيير التي تشهدها مدينة دبي النابضة بالحياة. ومن هنا جاء مشروع "سيرينا" ليعكس خبرتنا الطويلة والعميقة في السوق وفهمنا لنمط الطلب المتزايد على المساكن ذات الأسعار المعقولة في الإمارة".

وأضاف: "نحن نؤمن بضرورة توفير فرصة للجميع بالحصول على منازل ذات أسعار معقولة وتتمتع بنوعية جيدة تلبي كافة احتياجاتهم، ويسعدنا اليوم أن نفتتح 2016 بإطلاق سيرينا، إحدى أبرز الوجهات السكنية العصرية الجذابة".

يذكر أن "سيرينا" هو مشروع تطويري يزخر بالمرافق ووسائل الراحة العصرية، إذ يضم ثلاثة مراكز مجتمعية تحتوي على مرافق ترفيهية وحمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية ومتاجر ومناطق لعب للأطفال وعيادة. وتنطلق المبيعات الرسمية ويتاح التسجيل المسبق للجمهور من خلال مركز المبيعات وخدمة العملاء الخاص بدبي للعقارات في وقت قريب.