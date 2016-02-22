484 مليون درهم حجم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 484.2 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 111 مبايعة بقيمة 341 مليون درهم، منها 74 مبايعة للأراضى بقيمة 289 مليون درهم و 37 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 109 مليون درهم فى منطقة القوز الصناعيه الاولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة المركز التجارى الثانيه.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى ند الشبا الاولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 143 مليون درهم منها 18 رهونات أراضى بقيمة 113 مليون درهم و 24 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 76 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 10 مليون درهم.

