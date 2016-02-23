الإسكان السعودية توزع 2848 وحدة سكنية في الرياض

قالت وزارة الإسكان السعودية إن نسبة الإنجاز في مشروعها بالرياض بلغت 84%، حيث يتضمن 2.242 قطعة أرض متكاملة البينة التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى 606 شقق سيتم تخصيصها للمستحقين ممن تقدّموا إلى بوابة الدعم السكني "إسكان".

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض" أن المشروع يوفر 2,848 وحدة سكنية ما بين أراضٍ وفلل، إلى جانب ما يشتمل عليه من مرافق خدمية متكاملة تلبّي حاجات المستحقين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من المنتجات السكنية لمستحقي مدينة الرياض وبخيارات متنوعة تتناسب ومختلف فئات المجتمع، خصوصاً أن الرياض تحظى بالعدد الأكبر من المتقدمين نظراً للكثافة السكانية فيها.

وذكرت الوزارة أنها تكثّف جهودها في إطار رفع العرض من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة، لافتة إلى أنها تعمل على الإيفاء بمعدلات الطلب الإسكاني خلال فترة مناسبة وبجودة تتوافق والمواصفات التي حددتها مسبقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع الرياض الذي أوشك على الاكتمال، تمهيداً لتسليمه للمواطنين، يقع غرب مطار الملك خالد الدولي، وهو على مساحة إجمالية تبلغ 5,000,471 مترا مربعاً، منوّهة إلى أن "مزيداً من المشاريع ستتبعه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص، سعياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية، والسعر المناسب الذي يلبي احتياجات كافة الشرائح".