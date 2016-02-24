قرية بصعيد مصر تنافس القاهرة بإيجارات المحال التجارية

فيما تحتفظ العاصمة المصرية بصدارة أعلى المدن المصرية ارتفاعاً في أسعار المحال، بدأت مدن جديدة تنافس القاهرة في ارتفاع الأسعار وخاصة في سوق المحال التجارية.

مدينة مغاغة التي تقع ضمن نطاق محافظة المنيا، جنوب مصر بأكثر من 200 كيلو متر، بدأت تنافس القاهرة في ارتفاع أسعار المحال التجارية بنسب قياسية، بل تجاوزت بعض المناطق الموجودة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى.

ووفقاً لعاملين بالسوق العقاري، فقد وصل سعر متر بيع المحال التجارية بمدين مغاغة في بعض المناطق إلى نحو 80 ألف جنيه مصري بما يساوي أكثر من 10.200 دولار.

وقال فوزي خير الله، وسيط عقاري بمحافظة المنيا، إن مدينة مغاغة تعد الأعلى ارتفاعاً في أسعار المحال التجارية على مستوى مدن صعيد مصر، ويتراوح سعر المتر ما بين 40 و90 ألف جنيه حسب المنطقة والشارع وموقع المحل نفسه.

وقال إن أكبر محل تجاري تم بيعه خلال الفترات الماضية كان في الشارع الرئيسي للمدينة وكانت مساحته نحو 80 متراً وكان سعر المتر نحو 83 ألف جنيه، وتم بيعه بنحو 6.640 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 850 ألف دولار تقريباً.

وربما لا تجد هذه الأرقام في أحد مناطق القاهرة، حيث يوجد مناطق بشوارع كبرى يسجل فيها سعر المتر نحو 30 ألف جنيه، وهناك مناطق بمحافظة الجيزة وشوارع رئيسية لا يتجاوز سعر متر بيع المحال التجارية بها نحو 20 ألف جنيه فقط.

وأشار إلى أنه بخلاف المحافظات، فإنه لا توجد مدينة مماثلة بالصعيد تصل فيها أسعار المحال التجارية إلى مثل هذه الأرقام، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار بهذه المدينة لم يطرأ فجأة ولكنها منذ سنوات تسجل الأعلى ارتفاعاً بأسعار المحال التجارية وربما أيضاً بأسعار الوحدات السكنية والأراضي.

وتتميز مدينة مغاغة بقربها من القاهرة، حيث إنها تعد أول مدن محافظات الصعيد، وتعد من أكبر المراكز التجارية على مستوى المحافظة، وتضم مجموعة أسواق كبرى، وتعد الأشهر في مبيعات السيارات المستعملة على مستوى المنطقة.

سيد جلال، أحد المقيمين بمدينة مغاغة، ويعمل بمصلحة الضرائب المصرية، قال إن هناك حركة تجارية في المدينة تسببت في رفع الأسعار سواء بالنسبة للإيجارات أو التملك، هذا بخلاف أن نطاق أو حيز المدينة لا يستوعب حجم الإقبال عليها، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب قياسية.

وأوضح أنه لا يوجد على مستوى المدينة محل تجاري يباع بأقل من مليون جنيه، وعلى العكس من ذلك هناك محال كبرى تسجل أسعارها أكثر من 10 ملايين جنيه.