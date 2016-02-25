دبي تنتظر اكتمال مشاريع عقارية بـ 391 مليار دولار

كشف تقرير جديد حمل عنوان "نبض قطاع البناء في دبي" أن قيمة المشاريع الجاري تنفيذها في دبي وصلت إلى 53.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المشاريع في مرحلة التخطيط 337.2 مليار دولار، أي ما يقارب 391 مليار دولار كإجمالي حجم هذه الاستثمارات.

وقام التقرير الذي تصدره "ديلويت" بالتعاون مع "ميد للمشاريع" بتحليل سوق البناء في الإمارة من خلال مجموعة من القطاعات، كما قدم مراجعة سنوية لقطاع البناء من خلال التركيز على الأنشطة الجاري تنفيذها والمشاريع الجاري التخطيط لها، مبيناً التغيرات في أحجام النمو بحسب قياس مستويات الإنفاق بالدولار الأميركي ومنح العقود، وفقاً لما نشرته صحيفة "البيان".

من المقدر أن تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها في القطاع السكني بدبي 66.4 مليار دولار. وكانت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي قد استقرت بحلول نهاية 2015 بحوالي 10%. ويتوقع تقرير "ديلويت" أن يستمر هذا الانخفاض في العام الجاري.

ومن المتوقع أن تصل قيمة مشاريع قطاع الضيافة والترفيه إلى 21.2 مليار دولار، وهي تشمل المشاريع في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.

وتطمح دبي كمدينة سياحية عالمية إلى جذب 20 مليون زائر بحلول العام 2020، وذلك بحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة. وقد ارتفعت نسبة النمو في عدد الزوار الذين يقضون ليلة واحدة في الفنادق بمتوسط 9.2% في السنة منذ العام 2010، وإذا استمر النمو على هذا المعدل، من المرجح أن تتمكّن دبي من تحقيق هدفها.