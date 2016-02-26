أسعار المنازل في الصين ترتفع بـ 2.5% في يناير

أظهر مسح رسمي، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المنازل في الصين بـ 2.5% في يناير، متجاوزة زيادة الشهر السابق البالغة 1.6% ومواصلة صعودها السنوي للشهر الرابع على التوالي.



ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت أسعار المنازل في يناير 0.4% صعودا من 0.3% في ديسمبر، وفقا لحسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.



وبدأت "رويترز" مؤشرها المرجح لأسعار المنازل في الصين في يناير 2011، عندما توقف مكتب الإحصاءات عن نشر البيانات الوطنية مكتفيا بإعطاء نسب التغير لأسعار المنازل في كل من المدن الرئيسية السبعين.



وكانت سوق الإسكان الصينية التي تسهم بنحو 15% من الاقتصاد، قد بدأت تستقر العام الماضي مدعومة بعدد من الإجراءات الحكومية. لكن، التعافي ما زال غير متكافئ في أنحاء البلاد، حيث تواجه المدن الصغيرة معروضاً ضخماً من المنازل غير المباعة مما يثني عن الاستثمار ومشاريع البناء.