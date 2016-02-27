59 % من عروض بيع الشقق بالمغرب عبر الإنترنت

تفضل الأسر المغربية استئجار وشراء العقارات المكونة من ثلاث غرف، وتسجل الطلب على هذه الشقق المرتبة الأولى مقارنة بالمنازل والفيلات وذلك خلال سنتي 2014 و2015، حسب دراسة حديثة لمؤسسة "أفيتو"، التي تعد أول سوق عقاري على الإنترنت بالمغرب.

وبينت الدراسة أن عروض البيع تمثل 59 بالمائة من الإعلانات على الإنترنت، متقدمة على استئجار الذي يبلغ 41 بالمائة، مشيرة إلى أن الطلب على العقارات التي تشتمل على ثلاث غرف سجلت ما يزيد على 206000 إعلان خلال سنتي 2014 و2015، تليها الشقق المكونة من غرفتين (116.000) وأربعة غرف (62.000).

وفيما يخص المساحة، تأتي في الصدارة الشقق التي تبلغ مساحتها من 40 إلى 70 مترا مربعا، حيث تستحوذ هذه الشقق على ما مجموعه 185.000 إعلان، في حين تليها المساحات التي تبلغ من 70 إلى 100 متر مربع (165.000) ومن 100 إلى 150 مترا مربعا (110.000).

وتعد الدار البيضاء ومراكش وطنجة المدن الأكثر استحواذا على عدد من الإعلانات، حسب الدراسة عينها، وتبعا لـ"مقياس أفيتو" فإن الرباط ليست ضمن المدن الثلاثة الأهم التي تتصدر السوق العقاري على الإنترنت، بحصولها على 51.000 إعلان خلال الفترة 2014-2015.

الرباط وطنجة

وفي هذا السياق حلت عاصمة المغرب في المرتبة الرابعة مباشرة بعد مدينة طنجة التي نشرت 52.000 عرض بيع واستئجار، فيما تؤكد مدينة مراكش جاذبيتها بنشرها 69.000 إعلان، غير أنها لا زالت بعيدة خلف مدينة الدار البيضاء. التي لازالت في صدارة الترتيب، بحوالي 241.000 إعلان تمت مراكمتها خلال السنتين الماضيتين.

ويتجاوز متوسط سعر البيع للمتر المربع في الدار البيضاء 16.500 درهم بالنسبة للفيلات، متقدمة بشكل كبير على مدن الرباط التي يستقر متوسطها في 12.690 درهم، وأكادير في 12.000 درهم التي تشكل مفاجأة في هذا الترتيب.

ويعزى ارتفاع سعر عقار الفيلات بمدينة آكادير، لموقعها الجغرافي على ساحلي المحيط الأطلسي، ومناخها المشمس طوال السنة، غير أن مدينة الرباط هي التي تتصدر قائمة الترتيب فيما يخص متوسط سعر البيع للمتر المربع بالنسبة للشقق حيث يبلغ السعر 12.100 درهم للمتر المربع، مقابل 11.100 درهم في الدار البيضاء و9.800 درهم في أكادير.

وعلى مستوى استئجار الشقق تتصدر مدينتا الدارالبيضاء والرباط قائمة ترتيب كراء الشقق الأكثر غلاء بمتوسط يبلغ 4.900 درهم و4.400 درهم للمتر المربع على التوالي، في الوقت الذي تمكنت مدينة مراكش من احتلال المرتبة الثالثة بـ3.470 درهم للمتر المربع، و يعزى السعر الضعيف نسبيا في الدارالبيضاء إلى التباين الكبير بين الأحياء المختلفة للمدينة الراقية والشعبية.

في مقابل ذلك، لم يطرأ تقريبا أي تغيير فيما يتعلق بالفيلات المخصصة للإيجار، إذ تأتي الدار البيضاء في الصدارة ب 19.500 درهم، تليها الرباط بـ14.500 درهم. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مدينة طنجة التي بلغت 12.400 درهم، مستغلة مكانتها كمنطقة سياحية في منطقة تتمتع بازدهار اقتصادي.

وتعليقا على هذه الدراسة، يقول العربي العلوي البلغيثي، المدير العام لـ"أفيتو" في المغرب: "باعتبارنا رائد السوق العقاري على الإنترنت في المغرب، نرصد عن كثب وفي الوقت الحقيقي تطورات السوق وعادات الاستهلاك والتوجهات الجديدة، ونوفر بهذه الطريقة، معلومات تتيح لنا وكذا لمهنيي القطاع استيعاب وفهم سلوكات السوق وتزويد المغاربة بالخدمات والعروض التي تلبي توقعاتهم فيما يخص العقارات".