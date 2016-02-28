352 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 352 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 143 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 149 مليون درهم و53 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الثانية.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم وثالثة في الحبية الثانية بتسجيلها مبايعتين بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 115 مليون درهم، منها 14 رهونات أراض بقيمة 84 مليون درهم و28 رهونات فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.