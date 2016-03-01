ملياران و786 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من ملياران و 786 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 120 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم، منها 69 مبايعة للأراضى بقيمة 156 مليون درهم و51 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 58 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم فى منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 2 مليون درهم فى منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار ين 572 مليون درهم منها 26 رهونات أراضٍ بقيمة مليارين و500 مليون درهم و25 رهونات فلل وشقق بقيمة 72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الثانية بقيمة مليار و800 مليون درهم وأخرى فى منطقة زعبيل الثانية بقيمة 262 مليون درهم.