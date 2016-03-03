5.3 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5 مليارات و300 مليون درهم، خلال هذا الأسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 740 مبايعة بقيمة مليار و700 مليون درهم، منها 462 مبايعة للأراضي بقيمة مليار و300 مليون درهم، و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، تلتها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في نفس المنطقة.

وقد تصدرت منطقة "سيح شعيب 1" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 396 مليون درهم، ثم الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي أيضاً، وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، ثم الثنيه الخامسة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات و600 مليون درهم منها 97 رهونات أراض بقيمة 3 مليارات و400 مليون درهم، و143 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القوز الثانية بقيمة مليار و800 مليون درهم، وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 300 مليون درهم.