مبيعات العقار في السعودية تسجل تراجعاً بـ 40%

انخفضت مبيعات العقار في السعودية خلال الفترة من 10-29 فبرير2016، بنسبة 40% مقارنة بالشهر الماضي و10% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وبحسب بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل السعودية، بلغت قيمة مبيعات العقار خلال 20 يوما الماضية، 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصفقات السكنية خلال نفس الفترة 10 مليارات ريال، موزعة على 12551 صفقة عقارية، جرت في مختلف انحاء المملكة، في حين لم تتجاوز قيمة الصفقات التجارية 8 مليارات ريال مقسمة على 2012 صفقة.

ويلاحظ تسجيل مبيعات الأراضي خلال نفس الفترة ما يقارب 16 مليار ريال، أي ما تصل نسبته إلى 89% من إجمالي صفقات العقار في المملكة، وبعدد صفقات إجمالي بلغ 12221 صفقة موزعة بين 10629 صفقة سكنية و1592 صفقة تجارية.

وتصدرت مبيعات منطقة مكة المكرمة بقية المناطق بقيمة 7.9 مليار ريال، توزعت بين 3.1 مليار ريال صفقات سكنية، و4.8 مليار ريال صفقات تجارية، وبلغت نسبة مبيعات الأراضي فيها ما يقارب 95% (7.5 مليار ريال). تلتها منطقة الرياض بقيمة صفقات تصل إلى ما يقارب 5.7 مليار ريال، أي ما يعادل 32% من إجمالي مبيعات المناطق، وفقاً لصحيفة "المدينة".