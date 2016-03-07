298 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 298 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 123 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 174 مليون درهم و 43 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في ورسان الاولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 65 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 28 مليون درهم و 29 رهونات فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 مليون درهم.