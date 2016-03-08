30.6 مليار درهم استثمارات باكستانية في عقارات دبي

كشف معرض العقارات الدولي، الذي يشهد إجراء صفقات بيع مباشرة على أرضه للمشترين المهتمين، عن إطلاق أكبر جناح باكستاني في دورته الثانية عشرة.

يستعرض المشاركون في معرض العقارات الدولي، وحدات عقارية سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في المدن الرئيسية في باكستان بما فيها إسلام أباد ولاهور وكراتشي ومولتان وباهاوالبور وجوجرانوالا وبيشاور وفيصل أباد وكويتا وسيالكوت على جناح تتجاوز مساحته 645 مترا مربعا، بين 11 و13 إبريل/‏نيسان 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وصل إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية للباكستانيين في دبي إلى 8 مليارات درهم في العام 2015، كجزء من 74 مليار درهم من استثمارات غير العرب في القطاع العقاري، محققين المرتبة الثالثة بين أكبر المستثمرين العقاريين في الإمارة، بحسب "الخليج" الإماراتية.