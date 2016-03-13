مركز دبي المالي يطلق موقعاً للإعلانات العقارية

أعلن "مركز دبي المالي العالمي" إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد الخاص بالإعلانات العقارية، والذي يعد منصة متكاملة تربط مالكي العقارات المسجلة في المركز بالمستأجرين الحاليين والمحتملين.

وتماشياً مع أهداف المركز الرامية إلى تأسيس بنية تحتية تقنية متقدمة وفريدة، يقدم الموقع الجديد مجموعة من الخدمات وخيارات الاستعراض المطوّرة لتسهيل عملية وضع الإعلانات والاطلاع على العروض العقارية المتاحة في المركز، وفقا لصحيفة "الحياة".

ودعا الموقع العقاري الجديد مالكي العقارات المسجلة في "مركز دبي المالي العالمي"، إلى وضع إعلاناتهم وعرض وحداتهم للإيجار والتواصل مباشرة مع المستأجرين المحتملين. وإضافة إلى توافر خارطة تفاعلية تسمح للمستأجرين بمشاهدة كل الوحدات داخل المركز، يتيح الموقع الإلكتروني إمكان الاطلاع على ملخص شامل حول مواصفات الوحدات العقارية مع ما يصل إلى عشر صور لكل وحدة. كما يشمل الموقع إمكان إجراء بحث متقدم وفقاً للحاجة، للحصول على أحدث النتائج والمستجدات الخاصة بالوحدات المتوافرة ومعلومات أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في المركز، صالح العقربي: "في ظل التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية السهلة الاستخدام، أصبح من الأهمية بمكان أن نوفر لزبائننا أحدث الميزات التقنية، ونحن نهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين مالكي العقارات والمستأجرين بهدف تأسيس منصة تمنح معلومات شاملة وتتيح سهولة الاستعراض من جانب المستخدمين".

وأضاف: "يعكس الموقع الجديد التزامنا بتطوير بنية تحتية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كي يستفيد منها زبائننا، كما يؤكد الموقع أهدافنا الرامية إلى تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي".