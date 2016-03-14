إدارة "سيتي سكيب أبوظبي" تسمح ببيع العقارات بالدورة 10

أكدت إدارة معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2016"، في بيان أصدرته أمس الأحد، أن بإمكان العارضين بيع عقاراتهم على المستثمرين خلال أيام المعرض، بشرط الحصول على موافقات من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وكانت دورات المعرض في السابق محصورة بعرض العقارات فقط.

وللحصول على الموافقات يتوجب على العارضين تسليم المخطط الرئيسي للمشروع لدائرة التطوير المدني والاستدامة في المجلس، التي تراجع وتفتش جميع المشاريع قبل اعتمادها للبيع.

ويتنافس عدد من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية في النسخة العاشرة من "سيتي سكيب أبوظبي"، التي تنطلق فعالياتها في 12 من أبريل المقبل على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشكل المعرض فرصة للمستثمرين من أنحاء العالم للتواصل مع المطورين العقاريين، والتعرف على أحدث مشاريعهم العقارية والاطلاع على مجموعة من المشاريع القائمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ( أبرزها جزيرة المارية، الوجهة التجارية والسكنية)، وباقي مدن الدولة، فضلا عن مشاريع من مختلف دول العالم سكنية وتجارية وأخرى تلبي متطلبات قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة.