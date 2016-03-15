410 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 410 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 142 مبايعة بقيمة 223 مليون درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 147 مليون درهم و64 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 76 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الجداف كذلك، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مردف.

وتصدرت منطقة جبل علي أولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 7 وأخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 187 مليون درهم منها 14 رهونات أراض بقيمة 157 مليون درهم و 43 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 111 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15 مليون درهم