استمرار التراجع في صفقات سوق العقار السعودية

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الأسبوع الأول من شهر جمادى الآخر (من 10 إلى 16 مارس)، بلغت 4 مليارات ريال فقط، بانخفاض 12% مقارنة بالأسبوع الأخير من الشهر الذي سبق، والذي سجلت مبيعات العقار فيه 4.5 مليار ريال.

وسجلت الصفقات السكنية في الفترة نفسها انخفاضاً بنسبة 15% لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار ريال، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وبنسبة 4% في الصفقات التجارية (1.3 مليار ريال)، بحسب ما أفادت به صحيفة "المدينة".

ووفقاً لبيانات المؤشر توزعت الصفقات السكنية البالغ قيمتها 2.7 مليار ريال على 3450 صفقة، بينما الصفقات التجارية فقد توزعت على 532 صفقة.

وبحسب بيانات المؤشر، استمرت مبيعات الأراضي بتسجيل نصيب الأسد من الصفقات العقارية في كافة مناطق المملكة، بما يقارب3.8 مليار ريال، وهو ما يرجعه العاملون في القطاع إلى تسجيل وزارة العدل صكوك البيع بناء على صك الأراضي، وبغض النظر عن البناء سواء كان عمارة أو فيلا أو بيتا شعبيّا.

أما فيما يتعلق بمبيعات المناطق، فقد سجلت منطقة الرياض أعلى قيمة بين مناطق المملكة (1.9 مليار ريال) مدعومة بصفقات تجارية تقدر بـ800 مليون ريال، في حين سجلت الصفقات السكنية فيها 1.1 مليار ريال.