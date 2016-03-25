5.5 مليار ريال لتطوير المناطق العشوائية في مكة

خصصت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، 2.5 مليار ريال لإنشاء البنية التحتية ومشاريع السكن البديل لضاحية بوابة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع. كما خصصت 3 مليارات لتطوير المناطق العشوائية القريبة من المنطقة المركزية كالكدوة والنكاسة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن محمد الحقيل، رئيس مجموعة مالية متخصصة، أن تمويل البنوك الخليجية والعالمية العشرة للمشروع، والبالغة قيمته 5.5 مليار ريال، يعد الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، مبينا أن الشركات التابعة لشركة البلد الأمين والمتخصصة في النقل العام بالقطارات والمترو وذات العلاقة بالضيافة والتغذية ستستفيد من هذا التمويل.

وبين أن التمويل البنكي العالمي لشركة سعودية حكومية، يعكس استشعار تلك البنوك بالتمويل الآمن من المخاطر ويجسد متانة وقوة الاقتصاد السعودي.