بدء مشروع سكني في جزيرة السعديات في أبوظبي

أعلنت شركة السعديات للتطوير والاستثمار عن منح عقد تنفيذ أعمال الزراعة والحدائق لشركة "المقاولون الخليجيون" للبدء بالتنفيذ في حد السعديات المشروع السكني الرائد في جزيرة السعديات.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ للأعمال الأساسية والأرصفة الداخلية والممرات وتركيب الأعمدة ولافتات الطرق والمقاعد وأعمدة الإنارة خلال العام الجاري، فيما سيتم تشييد أعمال البنية التحتية التي تتضمن الري والكهرباء حيث ستنطلق الأعمال الزراعية وتستمر بطريقة تدريجية حتى نهاية المشروع.

وسيشمل تطوير المشروع كلا من الممرات الأساسية والثانوية المخصصة للمشاة، حيث تم تصميم ممرات المشاة بعيدا عن الأماكن المخصصة لمرور السيارات وذلك لتشجيع السكان على التنزه سيرا على الأقدام للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بما فيها الحدائق الأساسية والحدائق المجاورة، وقد ظللت هذه الممرات بالأشجار وهياكل التظليل، فضلا عن مسارات ثانوية تربط الأحياء بعضها ببعض وصولا إلى الشاطئ.

وقال جريج سلنجرلاند مدير المشروع : "إن البدء بتنفيذ أعمال الزراعة والحدائق يشكل الخطوات النهائية لاكتمال المشروع، ونحن نسعى دائما إلى إرضاء عملائنا عن طريق حرصنا على تصميم مساحات طبيعية فريدة تتسم بالفخامة والتصاميم العالمية".

وأشار إلى أن المشروع يتضمن مساحات كبيرة من الحدائق تبلغ ما يعادل 20 في المئة من إجمالي المخطط بما فيها حدائق مفتوحة ومناطق مخصصة للعب الأطفال وأماكن مظللة مخصصة للجلوس. وقد أخذت في الاعتبار عوامل الحفاظ على المياه في أعمال الري بالاضافة إلى انتقاء مجموعة من النباتات والأشجار بعناية كي توفر طبيعة مميزة ومستدامة.