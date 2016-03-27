ندوة تبحث الحلول لتحديات الإسكان في السعودية

من المنتظر أن يفتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ندوة "الإسكان في المملكة: التحديات والحلول" التي ينظمها معهد الإدارة العامة يوم الأربعاء القادم بقاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، في تصريح له اليوم أن قطاع الإسكان يعد من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وولي ولي العهد، مبيناً أن الحكومة وجهت كل الدعم المالي لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن تنظيم المعهد لهذه الندوة يأتي استجابة للتوجيهات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الإسكان الذي يوليه ولاة الأمر يحفظهم الله اهتماماً كبيراً، وتقدم له الدولة كل دعم، كونه قطاعاً اقتصادياً يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة بما يضيفه من تراكم رأسمالي وما يوفره من فرص للعمل والإنتاج، كما يمتد أثره أيضاً ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، كونه من مستلزمات الحياة الأساسية للأفراد وعوامل استقرار الأسر، ويؤثر على تحسين حياتهم وتطور ثقافتهم وتعليمهم.

وذكر مدير عام معهد الإدارة العامة أن الندوة تهدف إلى مناقشة واقع الإسكان في المملكة وتحديد أهم التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول وآليات تسهم في تطويره من خلال تقديم الممارسات والأفكار والخبرات المتميزة في هذا المجال.

وأوضح أن المعهد أعد دراسة ميدانية بعنوان "برامج الإسكان في المملكة العربية السعودية: الواقع والمأمول"، مبينا أنه ستقدم خلال الندوة أوراق عمل من وزارات الإسكان، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، ومجلس الغرف السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الهولندي، والجمعية التعاونية للإسكان بالرياض.

وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن المعهد قد وجه الدعوة للقيادات الإدارية في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء مجالس المناطق، وأعضاء المجالس البلدية لحضور هذه الندوة، وكذلك المختصين والمختصات في مجال الإسكان، وذوو الاهتمام من الأكاديميين والمتخصصين، وأعضاء الهيئات والجمعيات المهنية ذات العلاقة بموضوع الندوة.

وأشار إلى أن القيادات النسائية ستشارك في الندوة من خلال فرع المعهد النسائي، وسيكون هناك بث مباشر لوقائع الندوة عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد، كما سيكون هناك بث مباشر للندوة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.