الصفقات العقارية في السعودية تواصل الانخفاض

أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة العدل السعودية على موقعها الرسمي، انخفاض إجمالي قيم الصفقات العقارية للأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الحالي 1437ه (من 14 أكتوبر حتى 9 مارس 2016) لجميع مناطق المملكة، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق.

وقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات 141 مليار ريال، مسجلا انخفاضاً بـ18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ فيه مجموع الصفقات العقارية 172 مليار ريال، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".

وكان نصيب القطاع السكني في العام 1437ه، 83 مليار ريال منخفضا بـ29% عن العام 1436ه الذي حقق 118 مليار ريال، فيما حقق القطاع التجاري قفزة في حجم التداول للأشهر الخمسة الأولى متجاوزاً ما حققه العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات 58 مليار ريال بزيادة وصلت إلى 7.5% عن العام الماضي الذي حقق 54 مليار ريال.

وقد تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات فيها 59 مليار ريال، بانخفاض 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.