"كابيتال غروب" تكشف عن مشروع في مصر بـ 4.5 مليار دولار

أعلنت شركة "كابيتال غروب بروبرتيز" للتطوير العقاري الإماراتية، عن باكورة مشروعاتها في مصر وهو مشروع "البروج" العمراني لتشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 40 مليار جنيه (4.50 مليار دولار).

وقال جاسم الصديقي عضو مجلس إدارة كابيتال غروب في مقابلة مع "رويترز": "حان الوقت الآن لعودة المستثمرين لمصر، فهي ليست فقط سوقا ناشئة وإنما مدخل مهم لشمال إفريقيا ولها موقع مهم جدا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أي مستثمر لديه نظرة طويلة الأمد ستكون مصر وجهة مهمة جدا بالنسبة له".

ويقام "البروج" وهو مشروع عمراني متكامل الخدمات يستهدف الشريحة فوق المتوسطة، على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الواقعة بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي شرق العاصمة المصرية.

ومن المقرر فتح باب حجز الوحدات السكنية خلال شهر أبريل على أن يبدأ تسليم الوحدات خلال 2018.

ويقع المشروع قرب الموقع المزمع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر فيه، لكن "كابيتال غروب" حرصت على تأكيد "أنه لا علاقة للشركة بمشروع العاصمة الجديدة".



وأشار الصديقي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية أبوظبي إلى أن "كابيتال غروب سددت منذ أسبوعين 100 مليون دولار لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل الدفعة الأولى من التكلفة المطلوبة لقيمة توصيل المرافق والرسوم لبدء تنفيذ المشروع".

وأوضح وليد الهندي الرئيس التنفيذي لـ "كابيتال غروب بروبرتيز" أن أرض المشروع مملوكة بالكامل للشركة، حيث كانت صروح العقارية الإماراتية قد اشترتها من الحكومة المصرية عام 1998 قبل تغيير اسم الشركة لاحقا وطبيعة نشاط الأرض".